“الجوازات” توضح خطوات إصدار تصريح دخول “للمنشآت” في العاصمة المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، خطوات إصدار تصريح دخول “للمنشآت” بالعاصمة المقدسة عبر بوابة مقيم.

وأبانت “الجوازات” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن الخطوات هي:

الدخول على الرابط (أضغط هنا )

طلب التصاريح.

إضافة تصريح.

اختيار إضافة البيانات.

اختيار المراد التصريح له.

إضافة المرفقات المطلوبة.

أخيرا تقديم الطلب.

وأشارت “الجوازات” إلى أنه بعد تقديم الطلب ستتم المعالجة وإشعار المستخدم الرئيسي حال التنفيذ عبر حسابه في البوابة.

الجدير بالذكر، أن المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ أنه تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 25/ 10/ 1443هـ منع المقيمين ، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول ، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة ، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة ، تصريح عمرة ، تصريح حج.