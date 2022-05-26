رسميًا.. ارسنال يعلن تجديد عقد النني

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن ارسنال رسميًا امس الأربعاء تجديد عقد لاعب وسطه المصري محمد النني.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد النني (29 عامًا) مع ارسنال، بنهاية الموسم الجاري، قبل التوصل لاتفاق بشأن التجديد. وأصدر ارسنال، بيانًا مقتضبًا عبر موقعه الرسمي، يعلن من خلاله تجديد عقد النني، دون الإشارة إلى مدة العقد الجديد.

لكن فابريزو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، كشف أن مدة عقد النني الجديد مع ارسنال هي موسم واحد فقط، حتى صيف 2023، مع خيار التمديد لموسم اخر.

وقال النني، في تصريحات للموقع الرسمي لارسنال، عقب التجديد: «أحب هذا النادي وأشعر بأنني جزء من هذه العائلة».

وأضاف: «أريد الاستمرار في هذا النادي الرائع ومع هذه العائلة الرائعة.. أنا سعيد ومتحمس جدًا للمستقبل».

من جانبه، علق المدير الفني ميكيل أرتيتا، وقال: «النني جزء مهم حقا من الفريق، إنه يجلب طاقة وحماسًا والتزامًا لا نهاية له للفريق، ويحبه الجميع، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا داخل وخارج الملعب، وقدوة حقيقية للاعبينا الشباب وأنا سعيد لبقائه».