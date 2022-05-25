شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة «الحارثي».. عقد الاجتماع العشرون لمسؤولي الإذاعة بدول مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقدم المجتمعون التعازي للوفد الإماراتي وكافة قيادات المجلس في وفاة المغفور له بأذن الله الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ، كما قدم اعضاء الاجتماع التهاني لقيادات المجلس بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، متمنياً للدول المجلس المزيد من الإنجازات والمكتسبات بدعم وتوجيه قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم .

بدوره رحب الحارثي بقادة قطاعات الإذاعة في دول المجلس مبيناً ترحيب المملكة بكل ما من شأنه تعزيز العمل المشترك بين الاشقاء.

واشار الحارثي إلى التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الإذاعة تقنياً ومهنياً في الخليج والعالم أجمع وفق ماتوضحه الدراسات من تصدر الإذاعات لنسب الموثوقية لدى الجماهير .

وبين الرئيس التنفيذي أن تقنية البودكاست ستحدث ثورة في العمل الإذاعي وستفتح مجالات عمل وفرص عديدة لتطوير العمل الإذاعي المتخصص.

جرى خلال الاجتماع متابعة توصيات اجتماعاتهم السابقة واستخلاص ما يتناسب مع المرحلة الحالية وما يعزز التعاون الإعلامي الإذاعي المشترك بين دول المجلس، كما تم مناقشة العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال واتخاذ التوصيات بشأنها، ومن أهمها إعداد خطه خمسية مستقبلية للتعاون الإذاعي المشترك بدول المجلس.