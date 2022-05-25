88 صنفاً من المانجو من إنتاج 18 دولة.. «لولو  هايبر ماركت» يفتتح مهرجان «مملكة المانجو»

محمد بن مسعود - الدمام - افتتحت مجموعة لولو هايبر ماركت في مجمع الدانة، اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022 مهرجان مملكة المانجو الشهيربحضور ضيفة الشرف الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وضيف الشرف السيد رافي جاين السكرتير الثاني للسفارة الهندية.

وكان في استقبالهم مدير مجموعة اللولو السيد جوزر روباوالا والإدارة العليا في لولو هايبر ماركت.

ويقام المهرجان حتى 4 يونيو 2022 وسيضم 88 نوعًا من المانجو من 18 دولة، بالإضافة إلى مجموعة من أطباق المانجو الشهية – من الحلويات، الكاري، المخللات، والعصائر.

يُعد لولو « مملكة المانجو» بمثابة متعة سنوية بالفواكه للمتسوقين. هذا العام، ستملأ الفاكهة اللذيذة الممرات والأرفف من الهند وباكستان وسريلانكا وأوغندا وفيتنام وإندونيسيا وكينيا وتايلاند واليمن وكولومبيا. إلى جانب المانجو الناضجة والنيئة، سيكون هناك أيضًا عروض ترويجية كثيرة في قسم المأكولات الساخنة والباردة مثل البوري التقليدي، كاري سمك المانجو، كاري الدجاج بالمانجو، صدر الدجاج المحشو بصلصة العسل والمانجو، مخلل المانجو وعصائر جديدة مثل عصير المانجو، وسموثي بذور الكتان النباتي.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك ألعاب ذات طابع المانجو مثل الحجلة، تيك تاك تو، كشك التصوير، عرض للفواكه، عرض الطهي المباشر مع الشيف عالية ومتاهة المانجو لزيادة المتعة عن الضيوف، والزوار.

يُطلق على المانجو بملك الفواكه وهو جزء من التراث الثقافي والطهوي للعديد من البلدان، وخاصة الهند. قالت الشيخة مرام «إنها ثمرة نتمتع بها في البحرين أيضًا ويسعدني رؤية العديد من الأصناف المانجو في مهرجان «مملكة المانجو» هذا العام.

وقال جوزير روباوالا «يسعدني جدًا أن أقدم لعملائنا مهرجانهم المفضل والمحبوب هذا العام. استحوذت الفاكهة على مخيلة الجمهور كطعام حلوى مثالية، لكن في لولو، نستكشف كل جوانب طعم المانجو من خلال مجموعتنا الكبيرة من الاستعدادات التي لا بد أن تُسعد المتسوقين – والأكثر من ذلك، مع فوائدها الصحية التي لا تعد ولا تحصى، فإن المانجو هي الفاكهة التي يمكننا جميعًا أن ننغمس فيها دون ذنب. من خلال عرض هذه الأنواع العديدة من المانجو، يجلب اللولو عالماً من الذوق الرفيع إلى البحرين».