اخبار دوليه – المخزون العالمي من القمح يكفي 10 أسابيع فقط

محمد بن مسعود - الدمام - حذر خبراء في الأمن الغذائي مجلس الأمن الدولي من أخطار المجاعة على الاستقرار السياسي في العالم وسط النقص الحاصل في مخزونات القمح العالمية وارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية في الأسواق.
وأبلغت خبيرة في الأمن الغذائي مجلس الأمن الدولي بأن العالم لديه مخزونات من القمح تكفيه فقط لمدة 10 أسابيع، بحسب قناة «فوكس 10» الإخبارية الأميركية، وهو ما يعني أن الأمن الغذائي في العالم بلغ مرحلة حرجة لم يشهدها منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «أغرو انتيليجنس» العالمية المتخصصة في الأمن الغذائي، سارة مينكر»، إن «الغزو الروسي لأوكرانيا لم يبدأ بسبب أزمة الغذاء ولكنها صبت الزيت على نار مشتعلة منذ مدة».
ونبهت مينكر إلى أن «أزمة الغذاء قد لا تنتهي بتوقف الحرب الروسية على أوكرانيا»، مطالبة بجهود أممية لـ»حلحلة هذه الأزمة».
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