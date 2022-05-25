هل يلزم إحضار صورة شخصية عند تجديد جواز السفر؟.. “الجوازات” تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أجابت المديرية العامة للجوازات، على سؤال مفاده :”هل يلزم إحضار صورة شخصية عند تجديد جواز السفر؟”.
وأوضحت الجوازات، أنه عند إصدار أو تجديد جواز السفر، يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي.
ولفتت الجوازات:”في حال الرغبة في تغيير صورة جواز السفر، فيجب مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في السجل المدني”.
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