هل يلزم إحضار صورة شخصية عند تجديد جواز السفر؟.. “الجوازات” تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أجابت المديرية العامة للجوازات، على سؤال مفاده :”هل يلزم إحضار صورة شخصية عند تجديد جواز السفر؟”.

وأوضحت الجوازات، أنه عند إصدار أو تجديد جواز السفر، يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي.

ولفتت الجوازات:”في حال الرغبة في تغيير صورة جواز السفر، فيجب مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في السجل المدني”.