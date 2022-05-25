خبراء “الأرصاد”: يُتوقع موسم أعاصير نشط للغاية هذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات يتوقع خبراء الأرصاد موسم أعاصير نشطاً للغاية هذا العام. يرجع ذلك إلى أن أنماط الطقس في الشتاء، ستتأثر بشدة بظاهرة طبيعية تُعرف باسم “النينا” للمرة الثانية على التوالي. وأصدر علماء من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وهي خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، التوقعات الرسمية لموسم الأعاصير الذي يمتد من يونيو حتى نوفمبر. تدعم ذلك التوقعات جامعة ولاية كولورادو ومكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، وتشير جميعها إلى أعداد أعلى من المتوسط لعواصف وأعاصير كبيرة.

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