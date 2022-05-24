أمام الملك .. نائب أمير الحدود الشمالية يؤدي القسم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في قصر السلام بجدة اليوم، الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبا لأمير منطقة الحدود الشمالية، قائلاً :( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل) . وحضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.



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