الشورى يطلع على خطة إزالة عشوائيات جدة

زار وفد لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور أيمن بن صالح فاضل, أمانة محافظة جدة، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها الوفد لمنطقة مكة المكرمة، التقوا خلالها بأمين المحافظة صالح التركي، وعدد من قيادات الأمانة ومسؤوليها من مختلف القطاعات والإدارات.

إزالة العشوائيات

وقدم التركي شرحا عن مناطق إزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أطلعهم خلالها على مراحل الخطة التنفيذية والزمنية وآلية العمل ونسبة الإنجاز، كما جرى مناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالدعم والخدمات المساندة المقدمة لسكان الأحياء المزالة منازلهم، والتحديات التي تواجه الأمانة وسبل معالجتها، كما استعرض خلال الزيارة المشاريع والخدمات التي تقدمها الأمانة للمواطنين والمقيمين.

مشاريع الأمانة

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات منها ارتفاع منسوب المياه السطحية وتلوث الشريط البحري بمحافظة جدة وأسبابها والحلول التي تقدمها الأمانة لمعالجة هذه المشكلة، وجهودها مع الجهات الحكومية الأخرى في تخفيف التلوث البيئي خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المشاريع التي قامت بها من خلال تنفيذ مشاريع شبكات تخفيض منسوب المياه السطحية في الأحياء المتضررة، ومشاريع تصريف السيول، وقدمت الأمانة موجزًا عن هذه المشاريع خلال الأربع سنوات الماضية.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات التي تدخل في صميم عمل أمانة المحافظة، حيث قدم أعضاء المجلس عددًا من التساؤلات والمقترحات حيال ما اطلعوا عليه خلال الزيارة، بدوره أجاب أمين محافظة جدة ومسؤولي الأمانة على ما طُرح من استفسارات.

زيارة الغرفة التجارية

من جانب آخر, التقى وفد لجان مجلس الشورى المتخصصة الذي يزور منطقة مكة المكرمة, رئيس مجلس غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، في مقر الغرفة بجدة بحضور عددٍ من منسوبي الغرفة وممثلي المجالس القطاعية.

وقدم رئيس مجلس غرفة جدة شرحًا عن الخدمات التي تقدمها غرفة جدة لمشتركيها بمختلف فئاتهم؛ والمبادرات والخطط التي تسعى لتنفيذها في إطار اهتمامها بمجتمع الأعمال؛ إضافة إلى الفعاليات والأنشطة التي تقدمها في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية؛ وما تنهض به المجالس القطاعية من أعمال تدعم التخصصات التي تنضوي تحتها؛ وتتلاءم مع الميزة التنافسية لمدينة جدة، كما قدم شرحا عن مواءمة الغرفة التجارية ومجالسها القطاعية مع برامج رؤية المملكة 2030، والنموذج التشغيلي للمجالس القطاعية بالغرفة.

واستعرض مسؤولو الغرفة عرضا شمل الوضع الراهن للغرفة ومدى رضى المنتسبين، وثقة الجهات الحكومية، والاستدامة المالية، والمهام التي يسعى مسؤولي الغرفة لتحقيقها المتمثل في أن تكون غرفة جدة النموذج الناجح لصوت قطاع الأعمال المؤثر والموثوق.

فيما طرح أعضاء وفد مجلس الشورى خلال اللقاء عددا من التساؤلات التي اشتملت على العديد من الموضوعات التي تتعلق بالغرفة ومنها التحول الرقمي لها، والعلاقة والتواصل بينها وبين القطاع الخاص.