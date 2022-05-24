ولي العهد يستقبل الموهوبين والموهوبات الفائزين في آيسف 2022

استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" برئاسة الأمين العام المكلف الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022م من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة. وعبر ولي العهد عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة الموهوبون في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء دوت الخليج. وأشار ولي العهد إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة في بداية حياتهم لمستقبل زاهر إن شاء الله، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.



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