اخبار دوليه – زيلينسكي: مستعدون لتبادل الأسرى مع روسيا «ولو غدا»

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن أوكرانيا تشرك الأمم المتحدة وسويسرا وإسرائيل و»العديد والعديد من البلدان» في هذه العملية، لكنها معقدة للغاية

عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن استعداد كييف لتبادل الأسرى مع روسيا «ولو غدا»، ودعا حلفاء بلاده إلى الضغط على موسكو في هذا الصدد.

وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو تفاعلي مع الجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: «تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول».

وأضاف: «من المهم.. الضغط سياسيا على أي مستوى، من خلال الشركات القوية، من خلال إغلاق الشركات، والحظر النفطي.. وأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل أفراد شعبنا بالجنود الروس».

وقال زيلينسكي: «لسنا بحاجة للجنود الروس، نحن فقط بحاجة لجنودنا.. نحن مستعدون للتبادل ولو غدا».

وذكر أن أوكرانيا تشرك الأمم المتحدة وسويسرا وإسرائيل و»العديد والعديد من البلدان» في هذه العملية، لكنها معقدة للغاية.