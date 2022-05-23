يمنيون يحتجون أمام «العدل الدولية» للمطالبة بفك الحصار عن تعز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
احتشد عشرات اليمنيون، اليوم الأحد، أمام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، في وقف احتجاجية تطالب فك الحصار عن مدينة تعز.
وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، كما نقلت قناة «الحدث»، لافتات تطالب بالضغط على ميليشيا الحوثي لفك الحصار عن مدينة تعز، وفتح طرقاتها المغلقة.
كما نددوا باستمرار حصار الحوثيين على تعز، رغم الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل الماضي، مطالبين المجتمع الدولي بمحاسبة الحوثيين.
وأكدوا كذلك ضرورة فتح الطرقات أمام حركة التنقل ووصول الإمدادات والمساعدات للسكان المدنيين المحاصرين في المدينة منذ سبع سنوات.
وبدوره، وجه مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الدعوة إلى فريقي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وميليشيا الحوثي للمشاركة في المشاورات التي ستعقد في العاصمة الأردنية عمّان.
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