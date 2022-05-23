الكويت تفتتح دورة ألعاب الخليج الثالثة بمشاركة أكثر من 1500 رياضي ورياضية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

افتتح الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي, مساءً الأحد, دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة بالدورة وأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤوساء اللجان الأولمبية الخليجية.

واشتمل حفل الافتتاح الذي أقيم في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس بالعاصمة الكويت, على العديد من الفقرات الفنية والتراثية ومن ضمنها اوبريت يحكي التلاحم الخليجي وتوحدهم في جو من السلام والمحبة.

ومن المقلارر أن يشارك أكثر من 1500 رياضي ورياضية من دول الخليج للمنافسة على 16 لعبة مختلفة.

من جانب آخر توج الأمير فهد بن جلوي وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للألعاب الالكترونية لاعبتي المنتخب السعودي للألعاب الإلكترونية نجد فهد وأفراح محمد، بذهبية الفرق والمركز الأول للعبة “فيفا” في انطلاقة منافسات الألعاب الالكترونية بالدورة، وذلك بعد الفوز على البحرين في المباراة النهائية للمسابقة 8-0، ليرتفع بذلك رصيد السعودية في الدورة إلى 35 ميدالية (8 ذهبيات و 9 فضيات و 18 برونزية).

وفي منافسات التنس تأهل لاعب المنتخب السعودي عبدالله الفرج إلى دور الـ16 لمنافسات الفردي، بعد تغلبه على الاماراتي عبدالله المرزوقي بمجموعتين دون مقابل (6-0، 6-0)، فيما خرج زميله عمر أحمد من مسابقة الفردي بخسارته من الكويتي علي الشطي بمجموعتين دون مقابل في المنافسات التي جرت على مجمع جابر العبدالله الدولي للتنس بالكويت.

وكسب الأخضر لكرة قدم الصالات، نظيره العماني بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جرى في مجمع سعد العبدالله الصباح.

وفي كرة الطاولة، فاز المنتخب السعودي المكون من علي الخضراوي وعبدالعزيز بوشليبي وعبدالعزيز العباد على نظيره الكويتي 3-1، في منافسات الفرق التي جرت في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية.

وفي الدراجات، حل لاعب الأخضر محمد الجابر بالمركز الخامس لسباق فردي ضد الساعة (20كم) بزمن 32.30.96 دقيقة، وزميله مصطفى الربيع سادساً بزمن 32.46.87 دقيقة.

ويخوض أخضر الدراجات للسيدات عند السابعة من صباح اليوم الأثنين منافسات سباق الفردي -عام- بمشاركة 6 لاعبات، فيما ويلتقي أخضر السلة في نصف نهائي المسابقة مع نظيره الكويتي عند الخامسة مساءً ، ويلتقي في نفس التوقيت المنتخب السعودي للكرة الطائرة مع الامارات.

ويلتقي أخضر الصالات لكرة القدم للسيدات بنظيره الاماراتي لتحديد المركزين الثالث والرابع لمنافسات كرة القدم.

فيما تقام منافسات التنس عند الرابعة مساءً ، ويلتقي منتخب الهوكي عند الثالثة والنصف مساءً بنظيره الاماراتي، كما يلتقي منتخب كرة الطاولة مع الامارات عند العاشرة صباحاً، ويلاقي قطر عند الخامسة مساءً، فيما تقام منافسات الألعاب الإلكترونية (فيفا) رجال، عند الواحدة ظهراً.