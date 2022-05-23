محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
استقبل عبدالمحسن التويجري، رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الفيحاء نائب وزير الحرس الوطني، الأحد، عبدالله أبانمي رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء، مقدماً له له التهنئة بتحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين
عبر التويجري عن فخره بالإنجاز الذي حققه النادي والحصول على أغلى الكؤوس والتتويج من يد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رعاه الله، وقدم شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكافة منسوبي النادي، وأعلن تقديمه دعماً سخياً لخزينة النادي بمبلغ ميلوني ريال، تقديراً لهذا المنجز الكبير
من جانبه، قدم أبانمي شكره للتويجري، على دعمه المستمر للكيان، ومواقفه المشرفة تجاه نادي الفيحاء، والتي تأتي امتداداً لعطاء والده الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري «رحمه الله»، منوهاً بالدور الحيوي الذي يقدمه أعضاء هيئة شرف الفيحاء برئاسته، وسامي الرشيد نائبه. تكبير
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر التويجري يستقبل رئيس الفيحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.