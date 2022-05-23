التويجري يستقبل رئيس الفيحاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

استقبل عبدالمحسن التويجري، رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الفيحاء نائب وزير الحرس الوطني، الأحد، عبدالله أبانمي رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء، مقدماً له له التهنئة بتحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين

عبر التويجري عن فخره بالإنجاز الذي حققه النادي والحصول على أغلى الكؤوس والتتويج من يد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رعاه الله، وقدم شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكافة منسوبي النادي، وأعلن تقديمه دعماً سخياً لخزينة النادي بمبلغ ميلوني ريال، تقديراً لهذا المنجز الكبير

من جانبه، قدم أبانمي شكره للتويجري، على دعمه المستمر للكيان، ومواقفه المشرفة تجاه نادي الفيحاء، والتي تأتي امتداداً لعطاء والده الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري «رحمه الله»، منوهاً بالدور الحيوي الذي يقدمه أعضاء هيئة شرف الفيحاء برئاسته، وسامي الرشيد نائبه. تكبير