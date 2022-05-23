محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
حدد مسؤولي نادي الاتحاد موقفهم من استمرار الروماني كوزمين كونترا في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل
ادارة العميد برئاسة أنمار الحائلي استقرت بشكل نهائي على تمديد عقد الروماني كوزمين كونترا لمدة موسم إضافي، بعد الأداء الجيد للفريق تحت قيادته منذ وصوله في أغسطس الماضي، بدلا من المقال البرازيلي فابيو كاريلي
وينوي الاتحاد الاعلان عن تجديد عقد الروماني كوزمين كونترا بعد نهاية مشوار الفريق في بطولة الدوري
وكان مدرب الاتحاد نجح في قيادة نادي الاتحاد لصدارة بطولة الدوري السعودي والاقتراب من تحقيق اللقب لأول مرة منذ 2009
الاتحاد يحسم موقفه من كوزمين كونترا
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يحسم موقفه من كوزمين كونترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.