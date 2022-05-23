محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حدد مسؤولي نادي الاتحاد موقفهم من استمرار الروماني كوزمين كونترا في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل

ادارة العميد برئاسة أنمار الحائلي استقرت بشكل نهائي على تمديد عقد الروماني كوزمين كونترا لمدة موسم إضافي، بعد الأداء الجيد للفريق تحت قيادته منذ وصوله في أغسطس الماضي، بدلا من المقال البرازيلي فابيو كاريلي

وينوي الاتحاد الاعلان عن تجديد عقد الروماني كوزمين كونترا بعد نهاية مشوار الفريق في بطولة الدوري

وكان مدرب الاتحاد نجح في قيادة نادي الاتحاد لصدارة بطولة الدوري السعودي والاقتراب من تحقيق اللقب لأول مرة منذ 2009

الاتحاد يحسم موقفه من كوزمين كونترا