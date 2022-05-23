محمد بن مسعود - الدمام - قال الدكتور علي الدماس، استشاري الباطنية والصدرية، اليوم، إن جدري القرود أضعف بكثير من فيروس كورونا، ويعتقد أن لقاح كورونا يعطي مناعة دائما مدى العمر.
وأضاف في تصريحات لـ برنامج “هنا الرياض” أنه في القريب قد نشهد حملات تطعيم ضد جدري القرود، وذلك حال خروجه عن السيطرة، وتسجيل أعداد كبيرة يوميا.
وبين أن اللقاح سيكون للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بجدري القرود، ناصحا بالنظافة الشخصية.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر هل سنشهد حملات تلقيح ضد جدري القرود قريبا؟.. استشاري يوضح (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.