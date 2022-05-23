هل سنشهد حملات تلقيح ضد جدري القرود قريبا؟.. استشاري يوضح (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال الدكتور علي الدماس، استشاري الباطنية والصدرية، اليوم، إن جدري القرود أضعف بكثير من فيروس كورونا، ويعتقد أن لقاح كورونا يعطي مناعة دائما مدى العمر.

وأضاف في تصريحات لـ برنامج “هنا الرياض” أنه في القريب قد نشهد حملات تطعيم ضد جدري القرود، وذلك حال خروجه عن السيطرة، وتسجيل أعداد كبيرة يوميا.

وبين أن اللقاح سيكون للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بجدري القرود، ناصحا بالنظافة الشخصية.