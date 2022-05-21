بلغت 40 مليار دولار.. «بايدن» يقرر منح مساعدات اقتصادية وعسكرية لهذه الدولة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع اليوم السبت، مشروع قانون بقيمة 40 مليار دولار لضمان إمدادات ثابتة من الأسلحة والدعم الاقتصادي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ووقع بايدن مشروع القانون الذي أقره الكونجرس في وقت سابق، أثناء زيارته لسيؤول في أول رحلة له إلى آسيا كرئيس.

ويتضمن مشروع القانون، الذي سيحول الدعم لأوكرانيا على مدى الأشهر الخمسة المقبلة، حوالي 6 مليارات دولار في الميزانية للمركبات المدرعة والدفاعات الجوية الأوكرانية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية “AFP”.

في حين أشار الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أن مشروع القانون سيتضمن:

البند الأول: هـ.ر. 7691: “قانون الاعتمادات التكميلية الأوكرانية الإضافية، 2022” ، الذي يوفر مخصصات طوارئ إضافية للسنة المالية 2022 للوكالات الفيدرالية للاستجابة للوضع في أوكرانيا وللمساعدة في ذلك.

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البند الثاني: هـ. 7791 ، “قانون الحصول على أغذية الأطفال لعام 2022″، والذي يسمح بالتنازل عن بعض متطلبات البرنامج في برنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء والرضع والأطفال، بسبب اضطراب في سلسلة التوريد أو حالة طارئة.