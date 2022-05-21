منصة أكاديميون الثقافية بالمدينة المنورة تقيم لقاء ” في أفياء البيان القرآني إعجازا وإيجازا “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أقامت منصة أكاديميون الثقافية بالمدينة المنورة لقاء بعنوان ” في أفياء البيان القرآني إعجازا وإيجازا ” قدمته عضو هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز سابقا باحثة في مجال الإعجاز البياني للقرآن الكريم الدكتورة خديجة عبدالله الصبان وذلك عبر الاتصال المرئي . وتحدثت الصبان عن بلاغة اللغة العربية ومعانيه في القرآن الكريم وما له من الإيجاز الذي يعجز عنه باقي اللغات الأخرى خاصة ” إيجاز الحذف ” وكذلك الصور المتعددة من صور الإيجاز الإعجازي وبعض الأدوات المذكورة في القرآن الكريم بصور مختلفة منها ( إذن – إذا ) وأسلوب ” ذكر الخاص بعد العام ” ، مبينة مواضع الأداء الإيجازي القرآني المعجز من خلال الآية القرآنية في قوله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) . واختتم اللقاء بمداخلات واستفسارات المشاركين في اللقاء . أخبار قد تهمك

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