شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون المسجد النبوي تشارك في مهرجان الثقافات والشعوب العاشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للاتصال والشؤون الإعلامية والوكالة المساعدة للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية في فعاليات مهرجان الثقافات والشعوب العاشر الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

وتضمنت مشاركة الوكالة التي تأتي ضمن المشاركات المجتمعية والتعريفية والثقافية وترسيخ مفهوم التعارف بين الثقافات والشعوب وتنمية وإرساء وتأصيل الرسالة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في قرآنه الكريم ونشر الهداية للعالمين ، إبراز الجهود الإعلامية في المسجد النبوي الشريف والإجابة عن أسئلة المستفسرين وكذلك إبراز الجهود المبذولة المقدمة في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم ولزواره إلى جانب توزيع ماء زمزم لزوار جناح رئاسة المسجد النبوي .

يذكر أن مهرجان الثقافات والشعوب في نسخته العاشرة الذي يشارك فيه أكثر من 100 جنسية من طلبة الجامعة ومنتسبيها ، يُعد ظاهرة ثقافية فريدة تجمع أكثر من 90 جناحاً تمثل معظم دول العالم بهدف تمكين الطلاب من إبراز ثقافات بلدانهم وحضاراتها في محفل يعزز الحوار ورسائل التعايش والتعارف ونشر المحبة والسلام بين مختلف الشعوب في بيئة تعليمية وثقافية ثرية .