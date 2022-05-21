«مرور مكة»: ضبط قائدَي مركبتين لتعريضهما حياة مستخدمي الطريق للخطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تمكن مرور العاصمة المقدسة من ضبط قائدَي مركبتين ظهرا في مقطع فيديو بمركبتين مخالفتين. وأجرى قائدي المركبتين تعديل وإضافة على جسم وهيكل المركبتين، مما أدى إلى تعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر. وقال “المرور” إنه جرى توقيف الشخصين وتم إحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهما نظامًا. أخبار قد تهمك

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