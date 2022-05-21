الرياض تستضيف مؤتمراً يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تنطلق فعاليات وأعمال المعرض والمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بالرياض، يوم الأحد المقبل، لمدة 3 أيام، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويشارك بالمؤتمر جهات وشركات محلية وعالمية، التي تتيح للمختصين والمهتمين والجمهور الاطلاع على أبرز الابتكارات التي تم إنتاجها على المستوى العالمي والمحلي وابتكارات الشركات الناشئة، حيث يعد بيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال في مشاريع الذكاء الاصطناعي، التي ستكون انطلاقة للتعاون بين قادته والمستثمرين لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال وخلق مستقبل أفضل للجميع.

ويناقش المؤتمر مستقبل الذكاء الاصطناعي وتبني التقنية، وزيادة التنافسية، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء المحليين والدوليين في المجال، بالإضافة إلى صانعي القرار وكبار المسؤولين ورؤساء قطاعات التقنية في الجهات الحكومية والخاصة لتبادل الخبرات ومشاركة التجارب من خلال الجلسات الحوارية وورش العمل، التي تناقش مواضيع عدة، من بينها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني والبيانات الضخمة والفرص المتاحة.