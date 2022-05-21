بيع سيارة مرسيدس بـ135 مليون يورو

محمد بن مسعود - الدمام - بيعت سيارة مرسيدس عائدة إلى العام 1955، وتوجد منها نسختان فقط، في أوائل مايو مقابل 135 مليون يورو، وهو رقم قياسي عالمي لسيارة في مزاد، على ما أعلنت الخميس دار «ار ام سوذبيز».

فقد بيعت سيارة مرسيدس كوبيه من طراز 300 SLR Uhlenhaut طراز عام 1955 في الخامس من مايو في مزاد سري بمتحف مرسيدس بنز في شتوتغارت بألمانيا، بالتعاون مع الفرع المتخصص في السيارات الفاخرة في دار سوذبيز وشركة صناعة السيارات الألمانية.

ومع 135 مليون يورو، بيعت هذه السيارة بسعر يوازي ثلاثة أضعاف السعر القياسي السابق المسجل عام 2018 إثر بيع سيارة من نوع فيراري «250 جي تي أو» طراز عام 1962،