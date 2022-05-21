الكهرباء تحدد ضوابط معاقبة المخالفين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مؤخرًا، العقوبات التي سيتم فرضها على المخالفين بنظام الكهرباء، ومنهم العابثون بعدادات قياس الخدمة الكهربائية أو الربط بالمنظومة الكهربائية بصورة غير نظامية.

وبينت الهيئة هذه العقوبات ضمن إجراءات ضبط مخالفات نظام الكهرباء التي طرحتها لاستطلاع آراء العموم والمهتمين حياله، وفي السطور التالية أبرز ما حددته الهيئة في هذا الشأن:

ضبط وإثبات مخالفات العبث في العداد

إذا اكتشف المفتشون وقائع مخالفة العبث في العداد أو أيٍّ من ملحقاته أو الربط بالمنظومة الكهربائية بصورة غير نظامية يتم تحرير محضر بذلك، وكذلك أخذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد، ويجوز للفرد حينها الاعتراض على المخالفة إلكترونياً، وبعدها يقوم مقدم الخدمة باستكمال أوراق محضر ضبط المخالفة، وإحالتها إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل لاتخاذ اللازم حيالها.

إلزام العابث بالعداد بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل

نصت الإجراءات على أن يتم إلزام العابث في عداد قياس استهلاك الخدمة الكهربائية بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل اعتباراً من تاريخ الانخفاض المفاجئ في فواتيره- دون وجود مبرر لذلك يثبته المستفيد- ويتم احتساب الاستهلاك غير المسجل وفق المعادلة التالية: