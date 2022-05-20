اخبار الخليج – «الشباب والرياضة» تطلق مسابقة الشباب لريادة الأعمال والابتكار «YOU PRENEUR»

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع مجمع يتيم ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا-منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، مسابقة الشباب لريادة الأعمال والابتكار YOU PRENEUR.

وتعتبر المسابقة واحدة من البرامج التي تقدمها وزارة شؤون الشباب والرياضة لإثراء عام الشباب البحريني 2022، حيث تهدف الى تحفيز المواهب الريادية البحرينية الشابة في مختلف القطاعات وصقلها وتمكينها وتوفير الموارد للنمو وتطوير الأعمال، كما تسلط الضوء على الدعم المجتمعي والاستراتيجي للشباب والشراكات الخاصة والعامة لترك الأثر الإيجابي وبناء منظومة ريادة اعمال شبابية فعالة.

ويشتمل البرنامج على عدة مراحل من بينها اختيار المشاريع المبتكرة مروراً ببرنامج تدريبي مكثف في مقر مجمع يتيم ومقدم من قبل اليونيدو للتطوير ورفع المهارات وندوات استشارية بما في ذلك جلسات ارشادية لإتاحة الفرصة لتحويل الفكرة إلى واقع وختاماً باختيار أفضل خطة مشروع.

وسيحصل صاحب المركز الأول على محل تجاري معفي من الإيجار لمدة سنة كاملة والمركز الثاني والثالث أيضا سيتم تقديم محل تجاري معفي من الإيجار لمدة ٦ شهور مقدمة من قبل شركة علي ومحمد يتيم اخوان ذ م م وذلك لإتاحة الفرصة للفائزين لبدأ في مشروعاتهم وذلك ضمن توجهات الشركة لبناء منظومة لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار لدى الشباب وتشجيع الاستثمار وتسهيل الوصول إلى خلق فرص استثمارية وحلول تمويلية للمشاريع الشبابية.