شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.