اخبار الرياضه السعوديه أبناء الشهداء في قلب «الجوهرة»

محمد بن مسعود - الدمام - تواجدت الجماهير حول ملعب الجوهرة بأعداد كبيرة قبل ساعات طويلة بانتظار فتح البوابات لحضور نهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء، وشهدت الشوارع المؤدية للملعب كثافة جماهيرية من أنصار الهلال والفيحاء قابله تنظيم مروري محكم ساعد على الدخول السريع للسيارات القادمة من مختلف مناطق المملكة.

وحرص الطاقم التحكيمي للمباراة النهائية بقيادة حكم الساحة أنتونيو ماتيو على الحضور المبكر للملعب ورصد الأجواء الاحتفالية من الجماهير قبل ساعات من بدء المباراة، كما شهدت مدرجات ملعب الجوهرة تخصيص عدد من المقاعد لأبناء الشهداء بتوجيه من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لحضور المباراة النهائية، في مبادرة تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسساتها، وفق رؤية السعودية 2030. وشوهد الكأس الذي يحمل الاسم الغالي على الشعب السعودي قبل يوم من المباراة في جولة على كورنيش جدة أمام المعالم التاريخية للواجهة البحرية.

وحرص عضو شرف نادي الهلال الأمير الوليد بن طلال الداعم لإدارة الرئيس فهد بن نافل على حضور المواجهة والتواجد في النهائي لتحفيز لاعبي فريقه.

من جانبه، ثمن مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، توجيه الأمير عبدالعزيز الفيصل، بتخصيص عدد من المقاعد لأبناء الشهداء من مستفيدي الصندوق لحضور المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين التي أقيمت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسساتها، وفق رؤية السعودية 2030.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين الصندوق ووزارة الرياضة بعد توجيه من وزير الرياضة بتخصيص عدد من المقاعد لأبناء الشهداء لحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين قد تأسس بموجب قرار من مجلس الوزراء ويهدف إلى عون ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم.