أحمر الصالات يواجه عُمان.. اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم الصالات بنظيره المنتخب العماني اليوم عند الساعة 5 مساء على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح الرياضي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة كرة الصالات «الفوتسال» ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية المقامة حاليا بدولة الكويت الشقيقة.

ويتسلح الأحمر بشعار الفوز في هذه المواجهة، وذلك لتعويض خسارته امام المنتخب السعودي في المباراة الاولى، خصوصا أنه يبحث عن مواصلة المنافىسة والتواجد في الدور الثاني بالمسابقة.

وقد أنهى المنتخب تحضيراته امس التي أجراها المنتخب على صالة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والتي قادها المدرب البرازيلي لينو. واتسم المران بالحماس وجدية من اللاعبين.