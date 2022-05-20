سبّاحو البحرين يختتمون المشاركة في 3 سباقات.. اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - تختتم السباحة البحرينية اليوم «الجمعة» مشاركتها في مسابقة السباحة ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية المقامة حاليا بدولة الكويت الشقيقة والتي تستمر حتى 31 مايو الجاري.
وسيشارك السباحان فرحان صالح وفرج صالح في نهائي سباق 100 متر حر، بينما سيشارك السباح عمر الرويلة في سباق 200 متر ظهر، بينما سيشارك السباح محمد راشد في سباق 400 متر حر.
وكانت نتائج المنتخب الوطني يوم أمس بالمسابقة قد أسفرت عن حصول السباح فرحان صالح على المركز السابع في سباق 50 متر حر بعد أن انهى السباق في زمن وقدره 24.94 ثانية. وقد أحرز المركز الأول في هذا السباق السباح الكويتي وليد عبدالرزاق بعد ان أنهى السباق في زمن وقدره 23.26 ثانية، بينما حل في المركز الثاني السباح السعودي يوسف بوأريش بعد أن أنهى السباق في زمن وقدره 23.62 ثانية، وحل في المركز الثالث السباح القطري محمد محمد والذي أنهى السباق في زمن وقدره 23.83 ثانية.
وقد حل المنتخب الوطني في المركز الرابع في سباق تتابع 200 متر حر، بعد أن أنهى المنتخب السباق في زمن وقدره 8:23:66 دقيقة. وقد أحرز المركز الأول المنتخب الكويتي والذي أنهى السباق في زمن وقدره 7:52:94 دقيقة، بينما حل في المركز الثاني المنتخب القطري الذي أنهى السباق في زمن وقدره 8:01:41 دقيقة، وحل في المركز الثالث المنتخب العماني الذي أنهى السباق في زمن وقدره 8:06:28 دقيقة.
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