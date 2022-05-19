ترقب تعيين 6 أعضاء بغرفة مكة

عقب إعلان نتيجة سباق الانتخابات لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بفوز 6 أعضاء - منهم 3 من مجلس الدورة الـ 20 - تترقب الأوساط الاقتصادية وقطاع الأعمال والمجتمع المكي، الإعلان عن 6 أسماء لاستكمال عضوية المجلس، البالغ عددهم 12 عضوا عبر التعيين من قبل وزير التجارة.

وهنأ رئيس مجلس إدارة الدورة الـ 20 هشام محمد كعكي الفائزين في الانتخابات، وقال إن انتخابات هذه الدورة، حققت أكبر عدد من الناخبين والمرشحين في تاريخ الغرفة، وقال غرفة مكة المكرمة اليوم لديها إرث ومشاريع ضخمة، ستكون رافدًا استثماريًّا للغرفة. من جهته اعتبر أمين عام غرفة مكة المكرمة، المهندس عصمت معتوق، أن غرفة مكة المكرمة تحتفل بعرس انتخابي مشهود، وتمنى التوفيق والسداد للجميع خلال المرحلة المقبلة لتطوير القطاع الخاص، وتهيئة وتطوير الغرفة، بما يتسق مع التوجهات الاقتصادية العامة للمملكة، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين.

الجدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة مكة المكرمة، للدورة الـ 21 «1443ـ1447هـ» أعلنت النتائج يوم الأربعاء 18 مايو 2022، وحجز 6 مرشحين مقاعد في مجلس الإدارة الجديد، بمجموع أصوات 9307 أصوات.