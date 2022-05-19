منتخب الرماية يحرز فضية وبرونزية مسدس 25 مترًا

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ حصاد منتخب الرماية في منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تحتضنها دولة الكويت الشقيقة، بعدما أحرز الرامي عبدالماجد جمعة المركز الثاني والميدالية الفضية، وأحرز الرامي عبدالله رحمة المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة مسدس 25 مترًا (فردي)، وذلك في ثاني أيام مسابقة الرماية التي تقام على مجمع ميدان صباح الأحمد الأولمبي للرماية.

وتوج الأبطال المدير العام للهيئة العامة الشباب والرياضة د. حمود فليطح، بحضور أمين سر الاتحاد البحريني للرماية إبراهيم البنعلي وعدد من كبار المسؤولين والمدعوين.

وحقق محمود حاجي المركز الرابع في مسابقة البندقية مسافة 10 أمتار.

وتتواصل يوم الخميس 19 مايو 2022 منافسات الرماية في ثالث أيام المسابقة، عندما يخوض كل من سمو الشيخ خليفة آل خليفة مروان الحلو، وتمار الوات، والشيخ علي بن خليفة مسابقة سكيت رجال (75 طبقًا)، بينما يخوض كل من عبدالماجد عبدالخالق، وأحمد الشيخ، ومحمد زمان مسابقة بندقية هواء 10 أمتار، ويشارك كل من علي حسين وناصر بن تركي ومحمود حاجي في ذات المسابقة.