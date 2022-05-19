منتخب السلة يجدد الآمال ويحقق فوزه الأول على قطر

محمد بن مسعود - الدمام - جدد المنتخب الوطني لكرة السلة آماله في الصعود للدور الثاني، وذلك بعد أن حقق فوزه الأول على حساب منتخب قطر بنتيجة 90 مقابل 77، في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثالثة بمسابقة كرة السلة بمنافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية المقامة حاليًا بدولة الكويت الشقيقة.

ونجح المنتخب في فرض سيطرته مع بداية المباراة حيث أنهى الربع الأول بتقدمه 21 مقابل 17، واستطاع أن ينهي الربع الثاني بتقدمه 10 مقابل 9، إلا أن المنتخب القطري عاد مجددًا إلى أجواء اللقاء وتحديدًا في الربع الثالث، حيث نجح في تحقيق نتيجة هذا الشوط لصالحه 22 مقابل 20. واستمرت الأفضلية القطرية حتى الربع الأخير الذي انتهى لصالحه بنتيجة 17 مقابل 14، ليحتكم المنتخبان لشوطين إضافيين، حيث انتهى الأول بتعادلهما 10 مقابل 10، فيما انتهى الشوط الثاني بحرينيًا بـ15 مقابل هدفين.

وشهد اللقاء تسجيل منتخبنا 16 ثلاثية من 41 محاولة، كما وشهد تألق اللاعبين مصطفى حسين وحسن نيروز وعلي جابر، الذين استطاعوا تحقيق الفارق في أداء المنتخب وساهموا في تحقيق أولى انتصارات أحمر السلة في هذه المسابقة.

وتنتظر أحمر السلة مواجهة مرتقبة أمام نظيره المنتخب السعودي يوم السبت المقبل، والتي يتطلع فيها المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية تؤكد تأهله للدور الثاني من المسابقة.