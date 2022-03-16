شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع الاحترازات.. 5 مواقع للحلقات القرآنية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هيأت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 5 مواقع لحلقات القرآن الكريم، بالمسجد الحرام، منها 4 داخل توسعة الملك فهد - رحمه الله - الدور العلوي، وموقع واحد في التوسعة السعودية الثالثة تقام فيه حلقتان، وذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مدير إدارة الحلقات بدر المحمادي، أن الحلقات تبدأ في الفترة المسائية، مشيرا إلى زيادة أعداد الحلقات القرآنية، بعد رفع الاحترازات، لإثراء تجربة الزائر وإعانته على قضاء وقته فيما يعود بالنفع، مع زيادة الأعداد المسموح لها بالحضور، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بارتداء الكمامة.