نماذج دولية في الاحتفاء بيوم التأسيس

أمرًا ملكيًا بتخصيص يوم 22 فبراير من كل عام لذكرى تأسيس الدولة يعد التأسيس عرفًا للعديد من دول العالم، لما يمثله من رمزية تدعم الهوية الوطنية، والاجتماعية، والثقافية، ولما يشكله من محورية في تاريخ تلك الدول. وفيما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الخميس،بتخصيص يوم 22 فبراير من كل عام لذكرى تأسيس الدولة السعودية ويصبح إجازة رسمية. فيما يلي نماذج دولية في الاحتفاء بذلك: – أستراليا 26 يناير: اعتمدت عام 1818 م يوم تأسيس مدينة سيدني ليكون يومًا لتأسيس أستراليا. – اليابان 11 فبراير: اعتمدت عام 1966 م ذكرى تأسيس اليابان بدءًا من الإمبراطور الأول. – المجر 20 أغسطس: اعتمدت عام 1990 م تأسيس الدولة بتولي أول ملوكها الملك ستفين.



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