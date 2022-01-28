شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. كتلة هوائية باردة ورياح نشطة على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تؤثر كتلة هوائية باردة، على أجواء المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، وغدا السبت، مصحوبة برياح نشطة، وتدني في مستوى الرؤية الأفقية، وانخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: شهدت الأجزاء الشمالية وسواحل المنطقة الشرقية يوم أمس الخميس، نشاطا في الرياح السطحية، بلغت قرابة 55 كيلو مترا في الساعة، التي أدت إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الرملية، وتدني في الرؤية الأفقية، في حين تستمر العواصف الرملية اليوم الجمعة، وغدا السبت، مصحوبة بكتلة هوائية باردة، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، خاصة في ساعات المساء على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.