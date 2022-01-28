شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مجيد ورسوخ وطني ممتدان لـ 3 قرون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتفل المملكة العربية السعودية بدءًا من هذا العام بـ«يوم التأسيس» الذي يوافق تأسيس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى العام «1139هـ / 1727م» في تأكيد على رسوخ هذا الوطن العظيم وتاريخه المجيد المُمتد منذ ثلاثة قرون.

ويعد يوم التأسيس ذكرى وطنية وفخرا للمملكة العربية السعودية يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لثلاثة قرون.

وتعتبر الدولة السعودية ممتدة عبر تاريخها منذ قيامها للمرة الأولى قبل ثلاثة قرون، إذ لم يفصل بين الدولتين الأولى والثانية سوى 7 سنوات، فيما قامت المملكة العربية السعودية بعد 10 سنوات فقط من الدولة السعودية الثانية، وهو ما يؤكد على امتداد الدولة ووضوح المبادئ الراسخة التي قامت عليها.

وحدة وعزيمة

والمملكة العربية السعودية بتاريخها الوطني العظيم، ليست دولة طارئة لا على التاريخ ولا على الجغرافيا، فهي الأساس الذي تشكلت من خلاله وحدة أبناء الجزيرة العربية في تاريخها الحديث بعد أن عانت لعقود ويلات الفرقة والشقاق والنزاعات.

تُجسد المملكة العربية السعودية بإعلانها عن ذكرى «يوم التأسيس» قيمة رفيعة من الاهتمام بتاريخها الذي يُعد امتدادًا أصيلًا لحاضرها ومُستقبلها، تستلهم من خلاله عزيمة جميع أئمة الدولة وملوكها الذين ساهموا في مراحل بناء الدولة.

احتفاء وفخريحق لكل أمة من الأمم أن تفخر بتاريخها وتحتفي به وتعيد التذكير فيه، وإعلان المملكة العربية السعودية عن ذكرى «يوم التأسيس» لا ينفصل عن هذا النهج الذي يسعى لتأصيل امتدادات الدولة السعودية الضاربة في جذور التاريخ.

ويعود الفضل في تأسيس الدولة السعودية الأولى إلى الإمام محمد بن سعود سنة «1139هـ / 1727م»، حيث انطلق من الدرعية في رحلة بناء دولة عظيمة شكلت واحدة من أهم المشاريع الوحدوية لم تعرفها الجزيرة العربية منذ قرون طويلة.

عناية فائقة استحضار يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى، هو امتداد أصيل وطبيعي لحرص واهتمام قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الحفاظ على التاريخ السعودي أولًا وتاريخ الجزيرة العربية ثانيًا، وما يوليانه من عناية فائقة بالمصادر التاريخية الحقيقية والموثوقة.

ويعكس اعتماد «يوم التأسيس» كيوم إجازة رسمية لجميع الطلاب والطالبات وقطاعات الدولة، قيمة هذه المُناسبة الوطنية المُهمة، والسعي نحو ترسيخها بالشكل الذي يليق بمكانتها في نفوس أبناء وبنات المملكة العربية السعودية.

امتداد لحرص وعناية «القيادة» بالتاريخ السعودي

تأصيل لامتدادات الدولة السعودية الضاربة في جذور التاريخ

استحضار تضحيات الآباء والأجداد وما كابدوه من تحديات

استلهام عزيمة جميع أئمة الدولة وملوكها في بناء الدولة

قيمة رفيعة من الاهتمام بالتاريخ الأصيل وربطه بالحاضر والمستقبل

أساس تشكلت عليه وحدة أبناء الجزيرة العربية في تاريخها الحديث

رحلة بناء دولة عظيمة شكلت واحدة من أهم المشاريع الوحدوية

وحدة أبناء الجزيرة العربية بعد عقود من ويلات الفرقة والشقاق

اهتمام بترسيخ القيم الوطنية في نفوس أبناء وبنات المملكة