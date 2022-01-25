الأعمال المنجزة في مشروع طريق جدة مكة المكرمة المباشر

تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، الذي يبلغ طوله 71 كم، ويتضمن أربع حارات في كل اتجاه، وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة، حيث يسهم المشروع في استيعاب الزيادة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، وخدمة مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرمة، واختصار معدل زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرمة، وربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، وتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج، وتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية؛ خصوصاً طريق الحرمين.

وينقسم المشروع إلى 4 مراحل جاري العمل على تنفيذها؛ وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى البالغ طولها 5 كم 61%، ووصلت في المرحلة الثانية 76% من طول يبلغ 19 كم، في حين ارتفعت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 27 كم إلى 91%، بينما لا تزال المرحلة الرابعة من المشروع والتي يصل طولها إلى 20 كم تحت الترسية.

وتستهدف استراتيجية النقل الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.