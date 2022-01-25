الأعمال المنجزة في مشروع طريق جدة مكة المكرمة المباشر

وينقسم المشروع إلى 4 مراحل جاري العمل على تنفيذها؛ وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى البالغ طولها 5 كم 61%، ووصلت في المرحلة الثانية 76% من طول يبلغ 19 كم، في حين ارتفعت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 27 كم إلى 91%، بينما لا تزال المرحلة الرابعة من المشروع والتي يصل طولها إلى 20 كم تحت الترسية.
وتستهدف استراتيجية النقل الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.
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