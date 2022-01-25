أمير نجران يطلق 50 كائنا فطريا مهددا بالانقراض

أطلق أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمس، 40 من المها الوضيحي و10 ظباء أدمي في محمية عروق بني معارض.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن عملية إطلاق الكائنات الفطرية، تأتي ضمن البرنامج الوطني لإكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية في جميع مناطق المملكة، تعزيزًا للمجموعات المطلقة في المحمية بهدف إثراء التنوع الأحيائي في بيئاتنا الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي، وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، بما يتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.

وأكد أن محمية عروق بني معارض من المناطق المهمة التي تمتلك مقومات طبيعية ثرية، مشيرًا إلى أن جميع عمليات الإطلاق تتم وفقًا لدراسات علمية، للتأكد من ملاءمة المكان لتأقلم الكائنات فيها.