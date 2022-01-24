شكرا لقرائتكم خبر عن 2281 شركة.. «الصحة الخليجي» يشارك بأكبر مؤتمر طبي بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يقدم المؤتمر فرصة لتحسين معايير الرعاية الصحية العالمية

- دعم التجارب الناجحة والاستفادة منها في الدول الأعضاء

يشارك مجلس الصحة الخليجي بمؤتمر Arab Health 2022 الذي تنطلق فعالياته اليوم ٢٤ وحتى ٢٧يناير، بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويعتبر هذا المؤتمر أكبر مؤتمر طبي سنوي في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي مشاركة المجلس إيمانا منه بأهمية المؤتمر وما يوفره من فرص لتبادل الخبرات مع الشركات العالمية والخبراء والمختصين في المجال الصحي، بأكثر من 2281 شركة عارضة وأكثر من 10000 موفد من مختلف أنحاء العالم، ويقدم المؤتمر فرصة لتحسين معايير الرعاية الصحية العالمية للجميع من خلال تشارك المعارف والخبرات.

ويحرص مجلس الصحة الخليجي دوماً التواجد في مثل هذه المناسبات الهامة، لعقد اللقاءات الدولية والإقليمية وللالتقاء مع التجارب العالمية والتنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية العاملة في المجال الصحي، وتحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة والعمل على توحيدها وترتيب أولوياتها وتبني تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس، وتقييم النظم والاستراتيجيات الحالية في مجال الرعاية الصحية ودعم التجارب الناجحة والاستفادة منها في الدول الأعضاء.

يذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي يعد فرصة مميزة على الصعيدين المحلي والعالمي أمام المختصين والمهتمين في مجال الصحة، لتبادل الخبرات والتقنيات والمستجدات الطارئة على عالم الصحة والطب المعاصر، حيث أن هذه الفعالية هي من دون شك الأكبر في مجال الأعمال التجارية المتعلقة بالصحة في الشرق الأوسط.