النيابة العامة توجه بالقبض على شخصين دهسا رجلاً في شارع عام

وأكد المصدر على أن قضايا الاعتداء على الأشخاص ، تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .
وشدَّد المصدر على أن النيابة العامة ستلاحق كل من يعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر وفقاً لمقتضيات النظام، وستجرّم كافة السلوكيات التي ترّوع الآمنين وتمس سكينتهم وحقوقهم المصونة شرعاً ونظاماً.
وستقدّم للمحاكمة كل من ساهم في إتيان هذه الأفعال بشكل مباشر أو عن طريق الاتفاق أو التحريض أوالمساعدة لينالوا جزاءهم العادل.
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