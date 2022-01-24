شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصة للفعاليات الشبابية في محايل عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت اللجنة الشبابية بمحافظة محايل عسير منصة سياحية تتضمن بـرامج و فعـاليات ثقافـية وفنـية وبيئيـة ورياضـية موجهـة للشـباب مـن الجنسين، وذلك ضمن فعاليات مجلس شباب منطقة عسير في مهرجان" شتاء محايل".

واستضافت اللجنة في أولى فعالياتها مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد السروي للحديث عن أثر الثقافة و الفنون في جودة الحياة، حيث تطرق إلى الدور الذي يمكن أن يسهم به القطاع الثقافي والفني في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، و الأثر الذي يعود على جودة الحياة.

وفي اليوم الثاني استضافت منصة مِصراع مدير عام إستراتيجية تطوير منطقة عسير سلطان آل زميع، الذي تحدث عن الميز التنافسية لمحافظة محايل والسبل المثلى لتحقيق إستراتيجية تطوير منطقة عسير.

من جهته أشار عضو مجلس شباب منطقة عسير، أمين اللجنة الشبابية زيد آل زيد إلى أن منصة "مِصراع" التي انطلقت تحت شعار ( مصراع حيث نلج للمستقبل ) تحمل حزمة من البـرامج و الفعـاليات الثقافـية والفنـية والبيئيـة والرياضـية الموجهـة بشـكل مباشـر للشـباب مـن الجنسين، منطلقة من خلال رؤية 2030 وإستراتيجية تطوير منطقة عسير.