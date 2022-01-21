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جاهزية واستعداد.. «أمن الخليج العربي 3» يواصل عملياته

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الدمام - شريف احمد - واصلت الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العمليات الافتراضية الأمنية التخصصية في التمرين التعبوي المشترك «أمن الخليج العربي 3»، وذلك بموقع عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.

وأشاد قائد التمرين اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، بمستوى استعداد وجاهزية القوات المشاركة، وسرعة الاندماج في التدريب المشترك على مواجهة الأعمال الإجرامية، وتقديم الدعم والإسناد بين الأجهزة الأمنية، وتنفيذ التطبيقات الميدانية والفرضيات التي تحاكي المخاطر والتهديدات المختلفة، وطرق التعامل معها، منوها بأهمية هذه التمارين في رفع مستوى الاستعداد والتنسيق والتعاون بين القطاعات الأمنية في دول ؛ لمواجهة أي تهديد محتمل لا قدر الله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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