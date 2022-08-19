أضرار التدخين على صحة الأسنان.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الدكتورة لينا شليندر إن التدخين لا يفسد المظهر الجمالي للأسنان فحسب بفعل البقع الصفراء والبنية، بل إنه يلحق أيضا أضرارا جسيمة بالأسنان.

وأوضحت طبيبة الأسنان الألمانية أن التدخين يتسبب في تغير تركيبة اللعاب وقلة كميته، وبالتالي تتعرض مينا الأسنان للضرر بفعل الأحماض.

كما أن التدخين يتسبب في تدهور سريان الدم باللثة، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالتهاب دواعم السن والتهاب اللثة وانحسارها.

وللحفاظ على صحة الأسنان، ينبغي الإقلاع عن التدخين مع مراعاة تنظيف الأسنان بمعدل مرتين يوميا بواسطة فرشاة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأسنان بمعدل مرة واحدة يوميا بواسطة خيط الأسنان.

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