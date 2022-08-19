الامارات | بهجة الحياة الفرنسية في مطعم «RSVP»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرّع مطعم RSVP أبوابه في «بوكس بارك» في شارع الوصل، حيث يقدّم أحدث تجربة طعام فرنسية راقية. ويستمدّ مطعم RSVP تفاصيله من التقاليد الفرنسية، ويجمع بين أناقة المطاعم القديمة مع لمسة مستوحاة من البحر الأبيض المتوسط ونكهات آسيوية، ليفاجئ الضيوف بأجوائه المرحة والأنيقة.

ويقع المطعم في مشروع «بوكس بارك» المعاصر والنابض بالألوان والحياة، حيث يرحّب بضيوفه في فسحة جميلة تحمل توقيع مصمّمة الديكور سمر زاخم، وكأنّها غرفة عشاء في منزل شخص يهوى جمع التحف الفنية، فُرشت تدريجياً مع مرور الوقت مع قطع مستحضرة من أسفار كثيرة حول العالم. ينبع مطعم RSVP من فنّ الفرح والحياة، ويستقبل الجميع في بيئة راقية وبعيدة عن التكلّف تتيح للزوّار تشارك أطيب لقمة والاستمتاع بأحلى الأجواء.

وتشمل قائمة المأكولات كارباتشيو سمك قاروص البحر مع زيت الحبق والتوت، وترتر الواغيو على شريحة من البريوش الطازج مع رشّة كافيار أوستيرا الروسي الفاخر، وتونة الزعانف الصفراء مع الزنجبيل والكرّاث وصلصة وزيت السمسم المدخّن، وقطع لحم الضأن مع صلصة الترياكي، وسمك القدّ المفروم والمقلي مع صلصة الكاريب، وغيرها.