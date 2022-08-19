الامارات | مركز فنون «نيويورك أبوظبي» يكشف عن موسمه الـ8: مسرح وموسيقى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن أسماء المشاركين في فعاليات موسمه الثامن، والتي تشمل عروض أداء وندوات حوارية وورش عمل تتمحور حول موضوع شيّق بعنوان «قصص». وتضمّ قائمة المشاركين نخبة من الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين الذين يقدمون أعمالاً إبداعيةً مستوحاة من قصص ملهمة.

وقال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «نجح مركز الفنون منذ موسمه الأول عام 2015 في منح المجتمع الإماراتي مساحةً إبداعيةً للاستكشاف والتعبير الفني، في خطوة جمعت عشاق الفن المحليين والعالميين للتفاعل بطريقة إبداعية، ودمجت التقاليد والابتكار من خلال عرض أعمال مؤثرة تلهم الحوار وتفتح آفاقاً جديدةً لرؤية العالم وفهمه».

وتُقام فعاليات الموسم الجاري تحت شعار «قصص» الذي يدعو الحضور والفنانين إلى اختبار رحلة فنية غنية قد تبدو غير مألوفة أو مريحة أو مليئة بالتحديات أو المفاجآت.

ويبدأ الموسم في الثامن من سبتمبر مع المبدعة ميكليت هاديرو، المغنية والمؤلفة الموسيقية الأميركية من أصول إثيوبية، والتي أسست فرقة ذا نايل بروجكت وشاركت في الموسم الأول من فعاليات مركز الفنون. وتقدّم ميكليت عرض موفمنت «حركة»، وهو عرض متعدد الوسائط يستكشف العلاقة الجدلية بين الموسيقى والهجرة من خلال الأداء الصوتي والغنائي. ويستند العرض إلى البودكاست الإذاعي الذي أطلقته ميكليت ويحمل الاسم ذاته، ويضمّ مجموعة من الأغاني والقصص الوجدانية المستوحاة من حياة الفنانة، خصوصاً في فترة الطفولة.

ويشمل العرض أيضاً مقابلات وعروضاً موسيقية تسلّط الضوء على ثلاثة فنانين مقيمين في الإمارات، هم مغني الراب الصومالي فريك المولود في الإمارات، والمغنية السورية غالية شاكر المقيمة في مدينة العين، والموسيقي الفلبيني كرومويل أوجيدا المقيم في دبي ومؤسس علامة (محيصنة فور).

ويشهد الموسم للمرة الأولى عرضاً لمشروع الرقص المعاصر دانس ريفلكشن، ضمن سردية قصصية تتكشّف مشاهدها على خشبة المسرح في أبوظبي. وتقدّم فرقة كاندوكو، نسختها الخاصة من عرض سِت أند ريسِت بعنوان سِت أند ريسِت/ريسِت. ويقدم الفنان هيرفيه كوبي وفرقته عرضاً مميزاً بعنوان فضل النهار على الليل.

وتعرض الفرقة الفلسطينية الأميركية «يا سمر» ضمن مسرح الرقص عملها المميز بعنوان الجناح الأخير.

كما يضمّ برنامج العروض الموسيقية مجموعةً متنوعةً من حفلات الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة. ويستضيف مركز الفنون من جديد فعالية إيقاعات على السطح. بينما تحتفي فعالية حكاية في نسختها الثامنة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.

• البرنامج يدعو الحضور إلى خوض رحلة فنية غنية ومتنوعة تتمحور حول موضوع شيق بعنوان «قصص».



• الموسم يشكّل استمراراً للبرامج الأساسية في مركز الفنون مثل إيقاعات على السطح وسينمانا وحكاية ومهرجان برزخ.