«إسراء» حولت إخفاق الثانوية العامة إلى نجاح.. حصلت على الدكتوراة وسافرت 24 دولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إخفاقها في عدم اللحاق بكلية الفنون التطبيقية كما كانت تحلم بسبب عدم حصولها على مجموع القبول بالثانوية العامة، لم يقف حائلا أمام «إسراء عساف» لتحقيق نجاح بمجال آخر، فقررت الاجتهاد بدراسة الزراعة لتصبح من المتفوقين على أمل أن تصبح معيدة بالكلية، إلا أنها لم توفق أيضًا في الحصول على هذه الوظيفة، لكن طموحها ورغبتها بالنجاح لم يتوقف، حيث قررت الحصول على الماجيستير وتطوير ذاتها لتصبح رحالة مصرية وتسافر إلى أكثر من 24 دولة.

إخفاق الثانوية العامة

وروت إسراء عساف رحالة مصرية أنها بذلت مجهودا كبيرا جدًا بالثانوية العامة للحصول على مجموع كبير يؤهلها لتحقيق حلمها بالالتحاق بكلية الفنون التطبيقية، إلا أنها لم توفق في الحصول على هذا المجموع، لافتة إلى أنها أغلقت سريعا أزمة عدم حصولها على المجموع المناسب بالثانوية العامة واستبدلت حلمها بأن تصبح معيدة بكلية الزراعة وهو ما تطلب منها الاجتهاد طوال فترة الدراسة.

إخفاقات وأزمات متلاحقة تحولت لنجاح

وتابعت إسراء أنها حصلت على تقدير عام امتياز نتيجة اجتهادها رغم صعوبة الدراسة بالكلية، لكن لم يتم اختيارها للتعيين بوظيفة المعيدة، ومع ذلك لم تفقد إيمانها بأن الله سبحانه وتعالى سوف سيوفقها لطريق أفضل لتحقيق النجاح الذي ترجوه.

السفر حلم الطفولة

وأكملت إسراء أنها اتجهت للعمل للحصول على المال اللازم لاستكمال الدراسات العليا والحصول على الماجيستير: «أنا كنت بحب فكرة السفر جدًا وبقرأ عن موضوعات السفر من وأنا صغيرة، ودايما كنت بسأل نفسي لما بشوف إعلانات شركات السياحة، هو ممكن في يوم يكون معايا فلوس أقدر أسافر بيها الدول دي».

ساعات طويلة من العمل لتحقيق أحلامها

وأضافت إسراء أنها قررت تحسين نفسها أولًا من خلال المذاكرة في الدراسات العليا والاجتهاد في العمل، مشيرة إلى أنها كانت تعمل لساعات عمل طويلة وتدرس في أيام الإجازة من العمل دون راحة.

الحصول على الدكتوراة وترقية بالعمل بداية السفر للخارج

وأوضحت أن الاجتهاد في العمل يسر لها السفر بعد ترقيتها كمدير تصدير، لافتة إلى أن السفر يتضمن متابعة الأسواق الخارجية وحضور المؤتمرات الدولية، إضافة إلى التمتع برؤية الدول الأخرى ومشاهدة الثقافات المختلفة.