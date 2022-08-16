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الامارات | رحلة فريدة في الحضارات الإنسانية

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة فريدة في الحضارات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحر مكتبة محمد بن راشد، الصرح الثقافي الفريد من نوعه، بالزوار في رحلة فريدة بين العوالم والحضارات الإنسانية المختلفة، عبر معرض ذخائر المكتبة، الذي يمثل متحفاً ثقافياً حضارياً عبر ما يحتويه من مجموعات فريدة من الكتب والمخطوطات النادرة والقديمة، التي يعود بعضها إلى القرن الـ13 للميلاد.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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