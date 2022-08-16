الامارات | رحلة فريدة في الحضارات الإنسانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحر مكتبة محمد بن راشد، الصرح الثقافي الفريد من نوعه، بالزوار في رحلة فريدة بين العوالم والحضارات الإنسانية المختلفة، عبر معرض ذخائر المكتبة، الذي يمثل متحفاً ثقافياً حضارياً عبر ما يحتويه من مجموعات فريدة من الكتب والمخطوطات النادرة والقديمة، التي يعود بعضها إلى القرن الـ13 للميلاد.