الامارات | جينا لولو بريجيدا من السينما إلى السياسة في سن الـ 95

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شكرا لقرائتكم خبر عن جينا لولو بريجيدا من السينما إلى السياسة في سن الـ 95 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم النجمة السينمائية الإيطالية جينا لولو بريجيدا، التي تبلغ من العمر 95 عاماً، الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ الإيطالي خلال الانتخابات العامة المقررة في 25 سبتمبر المقبل.
وقالت لولو بريجيدا: «لقد سئمت سماع السياسيين يتجادلون دون الوصول إلى العمل أبداً».
وكانت المسيرة الفنية السينمائية للنجمة لولو بريجيدا قد بلغت ذروتها في خمسينات القرن الماضي، حيث قدمت أشهر أفلامها مثل «بيت ذا ديفل» عام 1952، و«أحدب نوتردام» عام 1956.
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