الامارات | أطباء في دبي ينقذون شاباً توقف قلبه بانسداد «صانع الأرامل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن فريق طبي في دبي من إنقاذ حياة شاب هندي، أصيب بجلطة أدت إلى توقف قلبه كلياً، وكانت حالته الصحية شديدة التعقيد، واحتاج إلى تدخل طبي مكثف وسريع.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «التداوي الصحية»، مروان إبراهيم حاجي ناصر، إن «المريض (36 سنة)، وصل إلى المستشفى في حالة خطرة جداً، وفرص بقائه على قيد الحياة كانت محدودة، نتيجة لإصابته بانسداد شريان يُسمى (صانع الأرامل)، لتسببه في الوفاة بنسبة كبيرة، لكنه خضع لتدخل طبي عاجل استغرق 30 دقيقة أنقذ حياته من الموت».

وأضاف ناصر: «لم يكن الشاب يعاني أي أمراض قلبية، وأصيب باحتشاء قلب خلفي أثناء ممارسته رياضة الكريكيت، حيث شعر بضيق بالتنفس وفقد الوعي، وتولى فريق من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نقله إلى المستشفى خلال دقائق، وتمكن فريق الطوارئ بالمستشفى من وضع خطة علاج عاجلة لإنقاذ حياته، رغم صعوبة حالته».

من جانبه، قال استشاري أمراض القلب التداخلية في مستشفى التداوي، وقائد الفريق الطبي الذي أنقذ المريض، الدكتور سلمان عدي، إن «تشخيص الحالة أظهر أن المريض أصيب برجفان بطيني، وهو اضطراب كهربائي مميت أدى إلى توقف القلب كلياً، ما دفع الطاقم الطبي إلى استخدام الصدمات الكهربائية مرتين، ونجح الأطباء في استعادة نبضات القلب خلال ثوانٍ قليلة».

ولفت عدي إلى أن المريض خضع لعلاج في المستشفى لثلاثة أيام، ثم عاد إلى منزله بعد استقرار حالته، ويستطيع ممارسة حياته بصورة طبيعية، كما يمكنه ممارسة الرياضة بعد ستة أسابيع.