لايف ستايل

خبيرة تجميل: 3 أشياء لا غنى عنها في المكياج اليومي.. أبرزها الروج

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

روج- صورة تعبيرية

تقع فتيات خاصة العاملات، في حيرة كبيرة، أثناء اختيار المكياج اليومي الذي يعد إرهاقا للبشرة، خاصة مع وجود بعض أنواعه الثقيلة، لذا يجب الحرص الشديد عند استخدام أدوات المكياج بشكل يومي، وذلك بحسب تصريحات هديل محمد، خبيرة التجميل، الخاصة لـ«هن»، مؤكدة أن هناك أشياء لا غنى عنها في المكياج اليومي 

أشياء لا تستغني عنها في المكياج اليومي

واستعرضت هديل محمد، خبيرة التجميل، أشياء لا تستغني عنها في المكياج اليومي وهي كالتالي:

الروج

يبرز «الروج»، ملامح الوجه بشدة، كما أنه يظهر المكياج سواء كان بسيطأ أو ثقيلا لذا لا تستغني عن وضع الروج في مكياجك اليومي، وفي الصباح يفضل وضع الألوان الفاتحة بينما في الليل يمكنك وضع الأحمر والألوان الداكنة باعتبارها مناسبة أكثر.

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الماسكرا

رغم أنه ليس من الشائع استخدام الماسكرا بشكل يومي إلا أن هديل محمد، تفضل وضعها ضمن المكياج بشكل يومي لتحديد العيون وإبراز شكلها جيدا.

الآي لاينر

الآي لاينر، هو محدد العيون ويعتبر واحدا من أجمل أدوات المكياج التي يمكن وضعها بشكل يومي دون ملل، كما يمكن تغييره لأشكال مختلفة، كما أنه عملي وسريع وملائم للنزول في النهار وكذلك أثناء الليل. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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