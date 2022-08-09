الامارات | جريمة بشعة في مكة المكرمة .. شاب يقتل والدته المسنة وخادمتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم شاب امس الإثنين، على قتل والدته المسنة وخادمتها في جريمة بشعة شهدتها مدينة مكة المكرمة.

وذكرت صحيفة ”سبق“ السعودية أن ”الشاب البالغ من العمر 40 عاما قام بقتل والدته وخادمتها بمنزلهما في حي الشوقية بالعاصمة المقدسة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الشرطة قامت بإلقاء القبض على الجاني فورا“، وأنها ”لا تزال تحقق للوقوف على ملابسات الجريمة“.

من جهتها أفادت صحيفة "عكاظ" أن الشاب الذي أبلغ عن الجريمة بنفسه يعاني من اعتلالات نفسية وتم تدوين عدة محاضر سابقة عليه لقيامه بالعقوق والاعتداء المتكرر على والدته، موضحة أنه تم العثور على والدته التي تجاوزت الثمانين من عمرها مهشمة الرأس في غرفة نومها وكذلك تم العثور على الخادمة مهشمة الرأس أيضا في المطبخ، إذ كشفت الاستدلالات الأولية إلى قيامه بقتلهما بواسطة مطرقة حديدية.